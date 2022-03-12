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суббота, 12 марта 2022 00:40

Живого места нет - как выглядит стадион в Чернигове после обстрела

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Живого места нет - как выглядит стадион в Чернигове после обстрела
Фото: Instagram ФК "Десна"

В пятницу, 11 марта, российский агрессор разбомбил домашний стадион черниговской "Десны".

Арена имени Юрия Гагарина превратилась в руины после авиаударов.

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"Уже в третий раз москальские гниды обстреляли наиболее опасный в городе военный инфраструктурный объект - стадион нашего родного клуба. Мы все это отстроим, и станем только сильнее, а вам, "доброжелательные соседи", жить с этим всю жизнь!" - говорится в обращении ФК "Десна" в Instagram.

Город Чернигов держит героическую оборону от русских оккупантов.

По итогам первой части сезона "Десна" занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

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