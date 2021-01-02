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суббота, 02 января 2021 15:33

Зинченко заинтересовал "Лацио"

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Зинченко заинтересовал &quot;Лацио&quot;
Александр Зинченко почти не выходит на поле в "Меанчестер Сити". Фото Рейтер

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко заинтересовал "Лацио", сообщает Corriere Dello Sport.

По информации источника, стоимость трансфера может составить около 20 млн евро. Римский клуб может взять украинца в аренду с правом выкупа.

Сообщается, что Зинченко – не единственный кандидат на усиление левого фланга.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко сыграл 13 минут.

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Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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