Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко заинтересовал "Лацио", сообщает Corriere Dello Sport.
По информации источника, стоимость трансфера может составить около 20 млн евро. Римский клуб может взять украинца в аренду с правом выкупа.
Сообщается, что Зинченко – не единственный кандидат на усиление левого фланга.
В текущем сезоне АПЛ Зинченко сыграл 13 минут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цель №1 "Рома" дает за украинца 12 миллионов евро
Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
×
Комментарии