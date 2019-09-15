Зинченко впервые проиграл с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" в пятом туре АПЛ проиграл "Норвичу" (2:3), что стало первым поражением в чемпионате Англии для игрока "горожан" Александра Зинченко.
Об этом пишет "Трибуна"
22-летний украинец провел 27 матчей в АПЛ, 25 из них в стартовом составе.
Предыдущие 25 из 27 матчей завершились победами, а один раз была зафиксирована ничья (во втором туре этого сезона в матче с "Тоттенхэмом" — 2:2).
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Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что нельзя ожидать от команды, что она будет все время побеждать и набирать 100 очков.
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