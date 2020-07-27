Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: REUTERS

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко установил личный рекорд в АПЛ.

В прошлом сезоне Зинченко провел самое больше количество времени на поле в течение сезона, сообщает "Трибуна".

Украинский футболист провел в составе "Манчестер Сити" 1272 минуты в 19 матчах (13 - со старта). Еще в 14 поединка футболист не мог играть из-за травмы.

В сезоне 2018/19 сезоне Зинченко сыграл 1 153 минут, а в сезоне 2017/18 провел на поле только 533 минуты.

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Александр Зинченко выступает за "МС" с лета 2016 года. Сезоне 2016/17 провел в аренде в ПСВ.