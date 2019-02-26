Зинченко рассказал, ощущал ли доверие Гвардиолы

Зинченко, в центре, рассказал об отношениях с Гвардиолой. Фото: Eurosport

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал победу в Кубке английской лиги.

"Мы все еще боремся за три кубка, у нас 27 февраля важный матч (против "Вест Хэма" в АПЛ – прим.), поэтому эмоции оставили в раздевалке. Всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, иначе я бы в этой команде не был. Хочется играть чаще, неважно сейчас или раньше. Играть в такой команде – одно удовольствие.

Если ты являешься частью этой команды, ты должен быть готов выйти хоть на минуту, хоть на 120 минут, неважно. Мы чувствуем себя, как одна семья и стали более увереннее. Я все еще молод и учусь, но с каждым днем приходит все больше и больше уверенности. Начинаю привыкать к новой позиции, и где-то стал увереннее действовать, потому что игры – это опыт", – передает слова Зинченко сайт телеканалов "Футбол 1/2".

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В составе "Ман Сити" Зинченко одолел "Челси" и выиграл Кубок английской лиги.