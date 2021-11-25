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четверг, 25 ноября 2021 11:36

Зинченко провалил матч против ПСЖ

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Зинченко провалил матч против ПСЖ
Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Один из лидеров сборной Украины 24-летний Александр Зинченко провалил матч Лиги чемпионов.

В матче пятого тура соревнований между "Ман Сити" и ПСЖ украинец получил одну из самых низких оценок в составе "горожан", сообщает WhoScored.

Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" и был заменен на Габриэла Жезуса на 54-й мин. встречи. Это была единственная замена в матче в составе "Манчестер Сити". Украинец действовал не на привычной позиции левого защитника, а слева в полузащите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко победил Месси, а "Брюгге" провалилось без Соболя: результаты матчей Лиги чемпионов

После замены игрока сборной Украины, хозяева смогли переломить ход встречи и одержать волевую победу над ПСЖ.

За свою игру Зинченко получил оценку в 5,9 балла. Это вторая с конца оценка среди всех футболистов "Ман Сити". Меньше получил только центральный защитник Джон Стоунз – 5,8 балла.

Лучшим игроком матча был признан вингер "горожан" Рияд Марез. Он получил 8,3 балла.

"Ман Сити" победил ПСЖ и гарантировал первое место в группе.

В следующем матче "горожане" сыграют против "Вест Хема" Андрея Ярмоленко.

Александр Зинченко выступает за "Сити" с 2016 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2024 года.

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