Шейхи заманивают лидера сборной Украины? На Зинченко появился амбициозный претендент

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Последняя команда чемпионата Англии "Ньюкасл" хочет подписать игрока сборной Украины и "Ман Сити" 24-летнего Александра Зинченко.

Во время зимнего трансферного окна "сороки" хотят существенно усилить состав, сообщает The Northern Echo.

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Среди кандидатов - Джесси Лингард из "Ман Юнайтед" и Зинченко из "Ман Сити".

Пока не известно, хочет "Ньюкасл" только арендовать украинца или хочет осуществить полноценный трансфер. В первой половине сезона Зинченко потерял место в составе "горожан".

Новым владельцем "Ньюкасла" стал инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, который в 20 раз богаче владельцев "МС", который тоже принадлежит шейхам. Состояние владельцев "сорок" оцениваются в $430 млрд.

Александр Зинченко выступает за "Ман Сити" с лета 2016 года. Также имеет опыт выступлений за молодежную команду "Шахтера", российскую "Уфу" и нидерландский ПСВ на правах аренды.

Зинченко - один из лидеров сборной Украины. В последнем матче против Боснии он забил решающий первый гол. "Ньюкасл" находится на дне турнирной таблицы АПЛ. В активе команды только шесть очков в 12 матчах сезона.