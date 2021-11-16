Почему Украина победила Боснию

Александр Зинченко забил первый гол в матче. Фото: Gettyimages.com/

В восьмом туре квалификации в Кубок мира сборная Украины в гостях победила Боснию - 2:0.

Что нужно знать об игре в Зенице?

Возвращение к футболу Шевченко. Петраков вернул в основной состав Зинченко и Малиновского. Отказался от игры в три центральных защитника. Сборная Украины по составу и стилю была похожа на сборную, которую тренировал Шевченко.

Второй состав Боснии. Наставник боснийцев Йвайло Петев дал возможность сыграть футболистам, имеющим немного игровой практики. Даже в заявку не попали лидеры команды – Джеко, Пьянич и Колашиц.

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Территориальное преимущество Украины. Гости имели игровое и территориальное преимущество. Боснийцы играли от обороны.

Не хватало раскованности. Украинцам моменты давались тяжело. Была какая-то скованность в действиях команды Петракова.

Слабая игра Ярмоленко. Лидер украинцев провел слабый матч. В силовой и контактной борьбе Андрею было тяжело. Боснийцы персонально играли с капитаном Украины.

Надежный Бущан. Вратарь Украины выручил свою команду в конце первого тайма. Во втором тайме еще дважды сыграл надежно.

Сборная Украины по стилю и составу была похожа на команду Андрея Шевченко

Эффективный Довбик. Форвард "Днепра-1" усилил атаку гостей. Забил второй гол и был острым впереди.

Класс игроков помог Украине. Судьбу таких матчей решает первый гол, забитый после индивидуальных действий или ошибок в обороне. Тонкий пас Цыганкова позволил украинцам открыть счет в матче. Босния начала открываться и дала Украине пространство, завершившееся вторым мячом.

Закономерная победа Украины. Команда Петракова победа была нужнее. Это явилось главным фактором в матче. До первого забитого мяча команде Петракова не хватало легкости, а после забитого мяча Зинченко игра была полностью под контролем гостей.

В другом матче Франция в гостях победила Финляндию – 2:0. Франция выиграла группу. Украина заняла второе место. Стыковые матчи за право сыграть на Кубке мира состоится в конце марта 2022 года.