Почему Украина победила Боснию

 
Ексклюзивы
1/5
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 585
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 792
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 837
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 630
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1422
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1962
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1971
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 7029
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
26
5
10
4
5
Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.
Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения
"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения
Англия уничтожила своего соперника 10:0, а Италия рискует не поехать в Катар: результаты квалификации Кубка мира
Англия уничтожила своего соперника 10:0, а Италия рискует не поехать в Катар: результаты квалификации Кубка мира
Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцеговиной
Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцеговиной
Интервью
1/5
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1 Просмотров: 1845
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 990
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 918
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8190
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2322
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 ноября 2021
Просмотров: 117
Інші діти
Друг дитинства з 1990-го дивиться фінальні частини Кубка світу з футболу. Головний його інтерес – протистояння Європи та Південної Америки. До ...
вторник, 16 ноября 2021 23:58

Почему Украина победила Боснию

  Комментировать
Почему Украина победила Боснию
Александр Зинченко забил первый гол в матче. Фото: Gettyimages.com/

В восьмом туре квалификации в Кубок мира сборная Украины в гостях победила Боснию - 2:0.

Что нужно знать об игре в Зенице?

Возвращение к футболу Шевченко. Петраков вернул в основной состав Зинченко и Малиновского. Отказался от игры в три центральных защитника. Сборная Украины по составу и стилю была похожа на сборную, которую тренировал Шевченко.

Второй состав Боснии. Наставник боснийцев Йвайло Петев дал возможность сыграть футболистам, имеющим немного игровой практики. Даже в заявку не попали лидеры команды – Джеко, Пьянич и Колашиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вырвали победу – Украина обыграла Сербию

Территориальное преимущество Украины. Гости имели игровое и территориальное преимущество. Боснийцы играли от обороны.

Не хватало раскованности. Украинцам моменты давались тяжело. Была какая-то скованность в действиях команды Петракова.

Слабая игра Ярмоленко. Лидер украинцев провел слабый матч. В силовой и контактной борьбе Андрею было тяжело. Боснийцы персонально играли с капитаном Украины.

Надежный Бущан. Вратарь Украины выручил свою команду в конце первого тайма. Во втором тайме еще дважды сыграл надежно.

Сборная Украины по стилю и составу была похожа на команду Андрея Шевченко

Эффективный Довбик. Форвард "Днепра-1" усилил атаку гостей. Забил второй гол и был острым впереди.

Класс игроков помог Украине. Судьбу таких матчей решает первый гол, забитый после индивидуальных действий или ошибок в обороне. Тонкий пас Цыганкова позволил украинцам открыть счет в матче. Босния начала открываться и дала Украине пространство, завершившееся вторым мячом.

Закономерная победа Украины. Команда Петракова победа была нужнее. Это явилось главным фактором в матче. До первого забитого мяча команде Петракова не хватало легкости, а после забитого мяча Зинченко игра была полностью под контролем гостей.

В другом матче Франция в гостях победила Финляндию – 2:0. Франция выиграла группу. Украина заняла второе место. Стыковые матчи за право сыграть на Кубке мира состоится в конце марта 2022 года.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему Украина победила Боснию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 56415
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
21
 2 Просмотров: 33256
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет Просмотров: 9675
Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря
Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря Просмотров: 7488
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
11
 Просмотров: 6219
Спорт
Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.
Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.
26
Украина обыграла Боснию и продолжает бороться за выход на Кубок мира
Украина обыграла Боснию и продолжает бороться за выход на Кубок мира
 Просмотров: 171
Украина сломала Боснию во втором тайме и вышла в стыковые матчи
Украина сломала Боснию во втором тайме и вышла в стыковые матчи
 Просмотров: 1593
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
 Просмотров: 684
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
10
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
5
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
4
У партии Зеленского появился новый председатель
3
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
2
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Голосов: 456
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть