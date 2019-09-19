Зинченко признался, что давно мечтал сыграть против "Шахтера"

Для Александра Зинченко игра против "Шахтера" стала особой

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал победу над "Шахтером" в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

"На самом деле, это эмоции, которые не передать словами. Какое-то чувство приятное внутри. Я долго мечтал об этой игре против донецкого "Шахтера" – именно здесь, в Украине – с тех пор, как ушел из клуба.

Конечно, приятно играть против ребят, с которыми я выступаю за сборную. К счастью, сегодня результат был на нашей стороне.

Вы можете даже видеть, как в первом тайме они перехватили инициативу и контролировали игру, мяч. Но в перерыве Гвардиола сказал: "Вы не думайте, что вы делаете что-то плохо. Это команда с действительно квалифицированными футболистами, и они показывают хорошую зрелую игру". Поэтому я не сказал бы, что это было легко", — сказал Зинченко в комментарии "ТК Футбол 1/2".

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Александр Зинченко в текущем сезоне отыграл в составе "Манчестер Сити" во всех турнирах. Забитыми мячами не отличался.