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суббота, 01 мая 2021 16:50

Зинченко пребывает в шаге от очередного титула

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Зинченко пребывает в шаге от очередного титула
"Сити" еще на шаг приблизился к чемпионству. Фото: Reuters

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" принимал "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В первом тайме команды практически не создали опасных моментов, а во второй половине игры "Манчестер Сити" смог забить два мяча за две минуты.

На 57-й минуте Менди с фланга низом покатил в штрафную на Агуэро, который вторым касанием отправил сферу точно в ближний верхний угол. Через две минуты второй мяч влетел в ворота хозяев. Стерлинг с фланга отдавал в центр. Здесь после серии рикошетов мяч подхватил Торрес и с линии штрафной отправил его точно в нижний угол ворот.

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел на замену на 67-й минуте.

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"Манчестер Сити" набрал 80 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ. На данный момент разрыв между "Ман Сити" и вторым местом, на котором располагается "Манчестер Юнайтед", составляет 13 очков. Если завтра "МЮ" проиграет "Ливерпулю", то подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно, за четыре тура до конца турнира, станут победителями АПЛ.

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01
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