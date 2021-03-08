Зинченко попросил прощения у болельщиков "Манчестер Сити"

Александр Зинченко уже 5 лет играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

Игрок "Ман Сити" 24-летний Александр Зинченко прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити".

Игрок сборной Украины извинился перед фанатами за поражение в дерби Манчестера.

"Проблемой стало начало матча. Пропустив гол на первой минуте, не так легко вернуться в игру. Но потом мы играли значительно лучше соперника. Контролировали игру, создавали моменты, но не забили. В таких матчах нужно реализовывать шансы, чтобы победить.

"Юнайтед" – одна из лучших команд мира. У них невероятные игроки, хорошая организация обороны. Мы еще должны учиться, как возвращаться после таких ситуаций. Обычно мы забиваем первыми – так легче играть. А в такой ситуации, возможно, нужно было действовать быстрее. Мы проанализируем матч, тренер укажет нам на ошибки.

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Думаю, нам не хватало последнего паса, последнего удара. Мы создали много шансов, имели возможности забивать, но не воспользовались ими. Именно в это все упирается. Но я убежден, что после этого матча команда станет только сильнее.

Конечно, мы должны побеждать в следующих матчах. Манчестер Сити движется вперед. Мы до сих пор играем во всех турнирах и стремимся всех их выиграть. Верю, что можем это сделать. Сегодняшний матч может стать сигналом для нас, что впереди еще много поединков, нужно сохранять концентрацию.

Мы не всегда смотрим в таблицу, ведь есть матчи, которые означают нечто большее, чем просто 3 очка. Это дерби – битва за честь фанов и клуба. Прошу прощения у болельщиков за поражение. Они заслуживают большего", - цитирует Зинченко официальный сайт "горожан".

"Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" -2:0. Александр Зинченко сыграл полный матч на позиции левого защитника. После 28-ми туров "Манчестер Сити" преимущественно лидирует в таблице. Опережая "МЮ" на 11 очков.