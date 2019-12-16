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понедельник, 16 декабря 2019 12:07

Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Арсенал"

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Зинченко помог &quot;Манчестер Сити&quot; уничтожить &quot;Арсенал&quot;
Александр Зинченко пропустил два месяца через травму

В воскресенье, 15 декабря, "Арсенал" принимал на своем поле "Манчестер Сити" и проиграл - 0:3. По гостей на замену вышел Александр Зинченко. Об этом пишет "Футбол-24"

Главным героем этого матча стал Кевин Де Брейне. Уже на второй минуте встречи полузащитник удачно пробил под перекладину после провала защиты "пушкарей". Впоследствии он отдал результативный пас на никем не прикрытого Стерлинга, который просто пробил в свободный угол ворот. А еще до перерыва бельгиец забил второй гол, отправив мяч в угол ворот. Он мог оформить и хет-трик, но Лено дотянулся до мяча после его удара, и тот попал в штангу.

Во втором тайме моментов было тоже немало, но забить никому не удалось. У голкипера "горожан" почти не было работы. Не пропустил и его визави.

На 85-й минуте на поле вышел украинец Зинченко. Это его первый матч в чемпионате Англии за два месяца. Он пропустил это время из-за травмы и операции.

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"МанСити" побеждает и закрепляется на третьей позиции. Однако его отставание от первого "Ливерпуля" составляет аж 14 очков. Вторым идет "Лестер". "Арсенал" же на 9 месте. Хотя может опуститься ниже, если "Кристал Пэлас" обыгрывает "Брайтон".

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