Зинченко показал фото беременной жены

Зинченко и Щеглова поженились в августе прошлого года. Фото: Фото: Instagram Zinchenko-96

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко сообщил, что станет отцом. Футболист разместил в "Instagram" снимок с супругой Владой Седан (Щегловой), на котором видно, что девушка беременна.

"Мой мир", — подписал фотографию Зинченко.

Ранее сегодня стало известно, что Александр Зинченко прибыл в расположение сборной Украины для подготовки к чемпионату Европы – 2020. Полузащитник присоединился к национальной команде позже всех, так как играл в составе "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

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В матче за трофей "Челси" переиграл "горожан". Встреча проходила на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.