Зинченко побил рекорд в Англии

Украинец Александр Зинченко продолжает удерживать уникальный рекорд АПЛ.
В рамках чемпионата Англии Зинченко побеждал во всех 23 матчах, в которых появлялся на поле (21 из них — в стартовом составе). В 1-м туре "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" (5:0). Пишет "Трибуна".
В феврале этого года он установил рекорд чемпионата Англии, добыв 13 побед, сейчас же ему удалось улучшить это достижение.
Кроме того, футболист повторил достижение капитана "горожан" Давида Сильвы, который победил в 23 матчах подряд во всех турнирах, в которых принимал участие. Этот рекорд испанец установил 31 марта 2018 года.
Другой украинец Андрей Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хема".
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17 августа "Манчестер Сити" в АПЛ примет "Тоттенхэм".
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