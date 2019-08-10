Зинченко побил рекорд в Англии

Ззинченко отыграл все 90 минут

Украинец Александр Зинченко продолжает удерживать уникальный рекорд АПЛ.

В рамках чемпионата Англии Зинченко побеждал во всех 23 матчах, в которых появлялся на поле (21 из них — в стартовом составе). В 1-м туре "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" (5:0). Пишет "Трибуна".

В феврале этого года он установил рекорд чемпионата Англии, добыв 13 побед, сейчас же ему удалось улучшить это достижение.

Кроме того, футболист повторил достижение капитана "горожан" Давида Сильвы, который победил в 23 матчах подряд во всех турнирах, в которых принимал участие. Этот рекорд испанец установил 31 марта 2018 года.

Другой украинец Андрей Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хема".

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