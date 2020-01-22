Зинченко отыграл полный матч против "Шеффилда"

Зинченко три матча подряд не попадал в заявку

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко сыграл полный матч 24-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед" (1:0). Зинченко нанес 1 удар по воротам (мимо), совершил 60 касаний к мячу, сделал 33 точные передачи (83%), был раз обыгран, однажды выиграл верховой мяч (33%), совершил неудачный отбор, дважды вынес мяч, совершил 2 перехвата и 1 раз сфолил.

Болельщики клуба остались недовольны его игрой и критиковали игрока сборной Украины в социальных сетях. Об этом пишет "Трибуна".

Последний раз украинец играл 4 января против "Порт Вейла" (4:1) в Кубке Англии, тогда он отметился голом. После этого он три встречи подряд не попадал в заявку.

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В АПЛ Зинченко последний раз выходил на поле 29 декабря 2019-го как раз против "Шеффилд Юнайтед" (2:0). В этом сезоне 23-летний футболист забил 1 гол в 14 матчах.