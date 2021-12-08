Зинченко отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов

Вчера, 7 декабря, прошли восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Шахтер" в заключительном туре принимал "Шериф" и упустил победу на последних секундах. Сообщает Униан.
Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "РБ Лейпциг" и отличился голевой передачей.
По итогам игрового дня список участников плейоф дополнил мадридский "Атлетико", победивший "Порту" в матче с тремя исключениями.
Результаты матчей
Группа А
"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" - 2:1
ПСЖ – "Брюгге" – 4:1
Итоговое положение команд: "Ман Сити" – 12 очков, ПСЖ – 11, "РБ Лейпциг" – 7, "Брюгге" – 4
Группа В
"Порту" – "Атлетико" – 1:3
"Милан" – "Ливерпуль" – 1:2
Итоговое положение команд: "Ливерпуль" – 18 очков, "Атлетико" – 7, "Порту" – 5, "Милан" – 4
Группа С
"Боруссия" Д- "Бешикташ" - 5:0
"Аякс" – "Спортинг" – 4:2
Итоговое положение команд: "Аякс" – 18 очков, "Спортинг" – 9, "Боруссия" Д – 9, "Бешикташ" – 0
Группа D
"Шахтер" – "Шериф" – 1:1
"Реал" – "Интер" – 2:0
Итоговое положение команд: "Реал" – 15 очков, "Интер" – 10, "Шериф" – 7, "Шахтер" – 2
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