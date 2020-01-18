Зинченко окончательно потерял место в основе "Манчестер Сити"

 
Ексклюзивы
1/5
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 495
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 2394
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 675
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1440
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 774
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 612
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 6327
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 477
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Фото
Все фото
11
11
6
12
7
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
Видео
Все видео
Женская сборная Украины по футзалу забила шедевральный гол
Женская сборная Украины по футзалу забила шедевральный гол
Российский тренер унизил украинского футболиста при всей команде
Российский тренер унизил украинского футболиста при всей команде
Украинец нокаутировал француза на глазах у двух президентов Франции
Украинец нокаутировал француза на глазах у двух президентов Франции
Усик назвал формулу мира для Украины
Усик назвал формулу мира для Украины
Лунин опозорился в дебютном матче за "Овьедо"
Лунин опозорился в дебютном матче за "Овьедо"
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1197
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2790
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2061
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2898
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3960
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 января 2020
Просмотров: 18
Не треба ейфорії
Напередодні відбору на Євро‑2020 Андрій Шевченко пообіцяв участь України у фінальній частині. Зараз наш тренер словами не розкидається. Не обіцяє ...
суббота, 18 января 2020 17:00

Зинченко окончательно потерял место в основе "Манчестер Сити"

  Комментировать
Зинченко окончательно потерял место в основе &quot;Манчестер Сити&quot;
Зинченко потерял место в основе после травм

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко не попал в заявку на матч 23-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Футболист не попал в заявку английского клуба третий раз подряд, ранее он пропустил встречу с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги (3:1) и матч 22-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (6:1). На месте левого защитника неизменно играет француз Бенджамен Менди.

Матч начнется в 17.00. Об этом сообщает "Трибуна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одноклубники Зинченко устроили вечеринку с 22 моделями

23-летний украинец забил 1 гол в 14 матчах за "горожан" в текущем сезоне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зинченко окончательно потерял место в основе "Манчестер Сити"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Начали изготавливать автомобили для королей

От вертолетной площадки Януковича к партийному штабу - как это было

Британские преступники основали город

Самое читаемое
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
16
 1 Просмотров: 26397
Настя Каменских снялась для Playboy
Настя Каменских снялась для Playboy
5
 Просмотров: 17417
Диван мечты: показали впечатляющие угловые диваны
Диван мечты: показали впечатляющие угловые диваны
19
 Просмотров: 12222
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
27
 Просмотров: 9334
Известно, кого расстреляли в Харькове
Известно, кого расстреляли в Харькове
4
 Просмотров: 9271
Спорт
Не Харьков, а Волунтари. Сборная Украины определилась с местом базирования на Евро-2020
Не Харьков, а Волунтари. Сборная Украины определилась с местом базирования на Евро-2020
Франция прервала доминирование Норвегии в биатлоне
Франция прервала доминирование Норвегии в биатлоне
 Просмотров: 81
"Динамо" усилилось юным бразильцем
"Динамо" усилилось юным бразильцем Просмотров: 567
"Шахтер" переманивает спортивного директора "Фиорентины"
"Шахтер" переманивает спортивного директора "Фиорентины" Просмотров: 207
Барти обыграла Ястремскую в финале турнира в Аделаиде
Барти обыграла Ястремскую в финале турнира в Аделаиде Просмотров: 252
Больше всего комментируют
9
Зеленский: Гончарук работает дальше
6
Усик назвал формулу мира для Украины
3
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами
2
Українці-канатохідці
1
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Голосов: 1771
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua