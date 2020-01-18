Зинченко окончательно потерял место в основе "Манчестер Сити"

Зинченко потерял место в основе после травм

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко не попал в заявку на матч 23-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Футболист не попал в заявку английского клуба третий раз подряд, ранее он пропустил встречу с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги (3:1) и матч 22-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (6:1). На месте левого защитника неизменно играет француз Бенджамен Менди.

Матч начнется в 17.00. Об этом сообщает "Трибуна".

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23-летний украинец забил 1 гол в 14 матчах за "горожан" в текущем сезоне.