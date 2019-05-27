Зинченко оценил возможность возвращения в "Шахтер"

Александр Зинченко не исключает своего возвращения в "Шахтер".

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, хотел бы вернуться в "Шахтер".

Я мечтал сыграть на "Донбасс Арене", когда защищал цвета "Шахтера". Вернуться в этот клуб? Не буду исключать этого. Возможно, такое и произойдет, но всему свое время", - сказал Зинченко в эфире программы "Великий футбол".

Прошлым летом к Александру проявляли интерес "Бетис" и "Вулверхэмптон", но украинец остался в "Манчестер Сити" и завоевал место в основном составе.

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В этом сезоне Александр Зинченко провел за "Манчестер Сити" в АПЛ 14 матчей. В основном украинец играл на позиции левого защитника.