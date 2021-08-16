Зинченко не помог - "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму"

Александр Зинченко уже пять лет играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

В матче первого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" - 1:0.

Единственный гол в матче в начале второго тайма забил кореец Сон Хин Мин.

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Лидер "шпор" Гарри Кейн не попал в заявку команды. Форвард сборной Англии близок к переходу в "МС".

Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел последние 11 минут матча, но помочь своей команде сравнять счет.

В следующем туре "Сити" сыграет против "Норвича", а "Тоттенхэм" померяется силами с "Вулверхэмптон". В первом туре "МЮ" разбил "Лидс" - 5:1, "Арсенал" проиграл "Брендфорду" - 0:2, "Челси" разгромил "Кристал Пэлас" - 3 0.