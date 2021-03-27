Зинченко назвал финского форварда, который забьет Украине

Александр Зинченко стал самым молодым капитаном сборной. Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко выделил сильные стороны финской сборной, а также поговорил о нападающем соперников Теэму Пукки.

"Они выделяются коллективом. У них хороший нападающий, который забивает много мячей. Я говорю про Пукки. Встретятся две команды, которые берут больше коллективными действиями, нежели индивидуальным мастерством" – сказал Зинченко в интервью, опубликованном на YouTube канале УАФ..

Капитан национальной команды выделил нападающего финской сборной Теэму Пукки, который является лучшим бомбардиром своей команды (29 мячей):

"Пукки забивает много мячей. Против Украины он точно забьет. Мы будем играть на победу. Если не обыграем Финляндию, то ничья против Франции будет ни к чему".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о следующем сопернике сборной Украины

Украина сыграет из Финляндией завтра. Накануне сборная Украины сыграла на выезде вничью со сборной Франции, а Финляндия дома разошлась миром с Боснией и Герцеговиной – 2:2.