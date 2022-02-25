Зинченко месте с женой присоединились к протесу в Манчестере против российской агрессии

Лидер сборной Украины и игрок "Ман Сити" Александр Зинченко не смог остаться в стороне после нападения России на Украину.

Зинченко вместе с женой Владой был замечен на улицах Манчестера на митинге против военных действий России в Украине.

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Несколько человек держали "сине-желтые" флаги и плакаты в поддержку Украины.

Автор: Тwitter.com/karlathrelfall

25 февраля продолжаются вторые сутки российского нападения на Украину. Украинские воины удерживают рубежи по многим направлениям и вынуждают врага отступать. Также они массово уничтожают военную технику противника. Уничтожено около 800 солдат противника. Есть захваченные в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены до 130 единиц бронемашин, более 30 танков, 7 самолетов и 6 вертолетов. 137 украинцев погибли. Ранены 316 человек.