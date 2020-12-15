Зинченко хочет отомстить "Боруссии" за разгром "Шахтера"

Александр Зинченко начинал свою карьеру в "Шахтере". Фото: REUTERS

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ.

"Горожане" сыграют против обидчика "Шахтера" "Боруссией" из Менхенгладбаха.

"Когда нам попалась "Боруссия" М, первое, о чем я подумал, что нам нужно отомстить за наших друзей по ЛЧ - за "Шахтер".

Думаю, украинским болельщикам не стоит ничего говорить об этой команде, ведь и так все известно. Немецкая команда обладает хорошими футболистами. К тому же любая немецкая команда всегда дисциплинированно играет.

На такой стадии Лиги чемпионов всегда будет трудно. Не могу сказать, что жребий легкий. "Боруссия" дала знать о себе всей Европе", - сказал Зинченко в эфире телеканала "Футбол".

"Шахтер" и "Боруссия" играли в одной группе ЛЧ. "Горняки" проиграли немецкой команде по сумме 2 матчей 10:0.

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Первые матчи 1/8 ЛЧ пройдут 16-17 и 23-24 февраля 2021 года на полях несеяных команд, ответные - 9-10 и 16-17 марта 2021-го.