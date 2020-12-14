Состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов

14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
В жеребьевке участвовали 8 победителей групп, сеяные, и 8 обладателей 2-х мест - несеяных.
Все пары 1/8 финала:
"Боруссия" Менхенгладбах, Германия - "Манчестер Сити", Англия;
"Лацио", Италия - "Бавария", Германия;
"Атлетико", Испания - "Челси", Англия;
"РБ Лейпциг", Германия - "Ливерпуль", Англия;
"Порту", Португалия - "Ювентус", Италия;
"Барселона", Испания - ПСЖ, Франция;
"Севилья", Испания - "Боруссия" Дортмунд, Германия;
"Аталанта", Италия - "Реал", Испания.
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Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.
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