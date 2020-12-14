Состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов

14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке участвовали 8 победителей групп, сеяные, и 8 обладателей 2-х мест - несеяных.

Все пары 1/8 финала:

"Боруссия" Менхенгладбах, Германия - "Манчестер Сити", Англия;

"Лацио", Италия - "Бавария", Германия;

"Атлетико", Испания - "Челси", Англия;

"РБ Лейпциг", Германия - "Ливерпуль", Англия;

"Порту", Португалия - "Ювентус", Италия;

"Барселона", Испания - ПСЖ, Франция;

"Севилья", Испания - "Боруссия" Дортмунд, Германия;

"Аталанта", Италия - "Реал", Испания.

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Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.