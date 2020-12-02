Зидан помог "Шахтеру" обыграть "Реал" – обзор украинских СМИ

Дентиньо оба своих мяча в Лиге чемпионов забил "Реалу"

Украинская пресса восхищается второй и такой неожиданной победой "Шахтера" над "Реалом". Когда все приготовились к очередному поражению, горняки неожиданно праздновали победу.

"Нисколько не умаляя морально-волевых качеств победителя, отметим и вклад в нашу победу Зинедина Зидана, – язвит "Террикон". – Он все-таки немало сделал для того, чтобы результат получился таким приятным для нас. Выдержав командный баланс в первом тайме, он зачем-то применил более рискованную схему после перерыва. Регулярные подключения в атаку Начо Фернандеса дезорганизовали мадридскую оборону, именно поэтому "Шахтер" и стал получать свои шансы в контратаках.

Пропустив гол, "Реал" отреагировал не совсем адекватно. Вместо того, чтобы выступать с позиции спокойной силы, он понесся вперед без оглядки на собственные тылы. Повторилась история с мадридским матчем, когда "сливочные" просто перестали думать о том, что делают и кто против них играет. Шансов эти кавалерийские атаки им не добавили, и порядка в рядах - тоже. Таким образом, "Реал" сам вырыл себе могилу.

Со стороны "Реала" мы не увидели такого безжалостного прессинга, который продемонстрировала "Боруссия"

Но все-таки главное, что случилось вчера - "Шахтер" смог справиться с собой. Два сокрушительных поражения от менхенгладбахской "Боруссии" при полном отсутствии собственной игры погрузили в глубокую печаль болельщиков и заставили сомневаться в возможности этой команды сделать еще что-то позитивное, по крайней мере, в Лиге чемпионов. Но нет - оказалось, что запасы внутренней силы "Шахтер" имеет и песенка нынешнего состава еще не спета.

Правда, со стороны "Реала" мы не увидели такого безжалостного прессинга, который продемонстрировала "Боруссия". Это, конечно, облегчило задачу. Но у "Реала" было достаточно других козырей, которые он предъявил в первом тайме. Мадридцы вели игру довольно уверенно и свои моменты имели. Но даже в периоды его наибольшего превосходства "Шахтер" не производил такое беспомощное впечатление, как в матчах с Менхенгладбахом. Чувствовалось, что есть план на игру, и есть желание реабилитироваться. В общем, "Шахтер" не рассыпался, что стало кое-для кого огромным сюрпризом.

Выступления "Шахтера" лучше изображают коронавирусный футбол. Особенно вот эта вторая победа над "Реалом" Зидана, - смакует игру "Трибуна".

"Шахтер" победил всухую, сыграв с мадридцами не из Пятовым в воротах. Анатолий Трубин - 19 лет, четвертая игра в ЛЧ, второй сухарь, 8 сейвов после восьми ударов "Реала" в створ ворот. При таланте Анатолия, это нельзя назвать нормальным, учитывая, что Пятов - основной голкипер сборной Украины. Феноменально.

"Шахтер" победил всухую, сыграв с "Реалом" с парой зеленых центрбеков. Украинцу Бондарю 21 год, бразильцу 20. Второй вообще впервые вышел в основе на матч ЛЧ (дебютировал в турнире как раз в первом матче против мадридцев). Хотя именно ему WhoScored в итоге поставил лучшую оценку в матче. И это при том, что парень явно нервничал. Удивительно.

"Шахтер" победил благодаря голу Дентиньо ... Нет, не так. Благодаря голу Дентиньо !!! Ветеран горняков вряд ли сыграл бы сегодня, если бы в Каштру была адекватная замена для Мораеша. Но на выходе получилась удачная замена от тренера (две удачные, учитывая выход Соломона), которая выгодно трансформировала тревожную травму Жуниора. Просто вау.

Ненормальность этой победы еще перед матчем самопроизвольно подчеркнул Луиш Каштру - отметил, что в этот насыщенный играми и испытаниями период он не успевает быть тренером

В конце концов, ненормальность этой победы еще перед матчем самопроизвольно подчеркнул Луиш Каштру - отметил, что в этот насыщенный играми и испытаниями период он не успевает быть тренером (буквально тренировать команду, которой важно восстановиться между играми) и развивать сложные наработки.

Но даже после такого, а также ковид-эпидемии в команде, "Шахтер" все равно каким-то чудом побеждает "Реал" второй раз за сезон и возвращает в себя своих упала в обморок после "Боруссии" сторонников. Просто еще один день в 2020-м.

"Футбол-24" приводит слова эксперта Сергея Морозова:

"Мы все-таки надеялись, что" Шахтер "сыграет достойно. Достойно - это значит не проиграть. Но то, что" Шахтер "второй раз обыгрывает Реал и еще со счетом 2:0 - мы даже и не думали об этом. Конечно мы переживали, но думали, что у "Шахтера" выйдет сыграть достойно. И это у команды Каштру получилось.

Я обратил внимание, что когда атаковали "горняки" и были столкновения с игроками "Реала", то мадридцы сразу бежали к судьям. Здесь речь идет об эмоциональном состоянии команды. А игроки "Шахтера" не подходили к судьям и не спорили. Сегодня важным моментом было то, что "Шахтеру" удалось выйти из психологической ямы ", - цитирует Морозова сайт

"Футбум" приходит совершенно к другим выводам.

Каштру в последнее время много критикуют и за последний месяц, сложилось впечатление, он окончательно лишился темных волос на голове и поседел. Травмы, дисквалификации, коронавирус – португальцу часто приходится кроить состав и идти на эксперименты. Но в этот раз все его решения попадали точно в яблочко. Сыграла ставка на Трубина, не подвел Витао, добавил скорости и мобильности полузащите Коваленко, а вышедшие на замены Дентиньо и Соломон стали настоящими "джокерами". Но главное – присутствовала игровая дисциплина, которая проявлялась буквально во всем. В том, как игроки держали линии, закрывали зоны, опускались к воротам или выбегали в контратаки.

Еще один штрих к картине – оказалось, что такую техничную команду как "Реал" можно обыграть, не получив не единой желтой карточки! "Оранжево-черные" старались действовать аккуратно, а фолы если и случались, то непреднамеренные. "Шахтер" - "Реал" 2:0.

Качественный матч выдал Трубин. Этого голкипера на протяжении сезона хейтеры уже несколько раз успели списать в глухой запас. Забывая, что хорошими голкиперами, как и игроками, не рождаются, а становятся. "За одного битого двух небитых дают": эта пословица относится и к Анатолию, который уже успел набить массу шишек, но, похоже, что сделал правильные выводы и движется в нужном направлении. Семь сэйвов, хладнокровная игра на ленточке и холодная расчетливость при подстраховке, когда того требовала ситуация. Каштру поставил на Трубина и тот не позволил тренеру усомниться в правильности своего решения".

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В последнем шестом туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сыграет с миланским "Интером".