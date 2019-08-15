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четверг, 15 августа 2019 11:11

Зидан может покинуть "Реал" перед стартом сезона

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Зидан может покинуть &quot;Реал&quot; перед стартом сезона
Зидан может уйти в видстаку из-за срыва трансфера Погба

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может покинуть тренерский мостик "сливочных".

Главная причина - отсутствие трансфера полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Срыв этого перехода может привести к уходу француза со своего поста, утверждает журналист "El Pais" Диего Торрес.

Летом "Реал" успел подписать ряд звездных футболистов: Эден Азар, Лука Йович, Эдер Милитао, Ферланд Мэнди и Родриго. Всего "Реал" потратил на новых футболистов более 300 миллионов евро.

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В марте "Реал" объявил о возвращении Зинедина Зидана. 47-летний француз возглавил "Реал" после того, как с поста главного тренера был уволен Юлена Лопетеги, а впоследствии Сантьяго Солари.

https://24tv.ua
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