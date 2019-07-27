Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан

Украинка Ольга Харлан выиграла золотую медаль чемпионата мира по фехтованию на сабле в Будапеште.

В финале украинка победила 7-кратную чемпионку мира и действующую олимпийскую чемпионку из России Софью Великую со счетом 15:14.

Харлан безусловно сильная и волевая женщина, которая способна добиваться больших побед. В то же время внешность спортсменки отличается исключительной красотой и сексуальностью. Харлан не стесняется показывать свое тело на соблазнительных снимках, а также снялась в откровенной фотосессии.

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Итальянская актриса и модель 54-летняя Моника Беллуччи снялась для глянцевого журнала Madame Figaro Paris. Сексуальные снимки с фотосессии знаменитость опубликовала в Instagram.