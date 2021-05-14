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пятница, 14 мая 2021 10:47

Жерсон Родригес будет стоить 25 мон, а Цыганкову лучше сменить клуб: реакция соцсетей на победу "Динамо" в Кубке Украины

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Жерсон Родригес будет стоить 25 мон, а Цыганкову лучше сменить клуб: реакция соцсетей на победу &quot;Динамо&quot; в Кубке Украины
Жерсон Родригес в новом сезоне стал важным игроком "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона-2020/21.

В финальном матче команда Мирчи Луческу минимально победила "Зарю" - 1:0.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на победу "Динамо".

Главный реактор журнала "Футбол" Артем Франков хвалит работу Луческу и призывает не потерять талантливое поколение игроков.

"Динамо" выиграло в сезоне все украинские турниры, и нигде ни у кого не может остаться ни одного вопроса по поводу закономерности этого успеха. За это, конечно, Луческу и его команде - низкий поклон болельщика и абсолютное профессиональное уважение. Вряд ли кто-то ожидал подобный настрой и такой фактаж до апреля-мая...

Ох, не упустить бы это поколение. Всех этих без разбора возраста Виталия Миколенко, Дениса Попова, Илью Забарного, Георгия Бущана, Николая Шапаренко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорова, Виталия Буяльского, Александра Сироту, Александра Андриевского, Владимира Шепелева, Артема Беседин, Владислава Ваната, Назара и Викентия Волошиных, Константина Вивчаренко ... и, конечно же, Жерсон Родригес!!! По-моему, абсолютно наш человек".

"Заря" тактически пыталась удивить "Динамо"

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло отмечает напряжение финального поединка и закономерность победы "Динамо".

"Киевляне триумфально завершили сезон, с чем я поздравляю всех болельщиков. Чемпионские медали положили в кубок.

Сам матч, прогнозируемо, прошел в кубковой борьбе. Снимаю шляпу перед "Зарей" и Виктором Скрипником. "Заря" тактически сыграли в новинку, чем удивили специалистов. Приготовленные, и произведенные замены говорят о том, что "Заря" играла на победу.

Достойный финал, было на что смотреть. Мяч, как говорится, долетал в штрафную команд "загрязненным кровью". Мужская борьба, многие игроки добавили шрамы.

Динамовцы в тактическом плане были предсказуемы, сыграли свой чемпионский стандарт. Жаль, но реализация моментов могла быть и лучше".

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Журналист "Футбольного клуба" Игорь Линник увлечен игрой Жерсона Родригеса и предполагает возможный уход лидеров команды летом.

"Вот увидите, Луческу доведет трансферную стоимость Жерсона миллионов до 25. Вообще, еще сезон, и на такой же уровень оценки выйдет Шапаранко, а за Забарным и Поповым начнется настоящая охота топ-клубов.

Что касается Миколенко и Цыганкова, то, на мой взгляд, для общей пользы - самих игроков, киевского клуба и сборной - после Евро обоих уже можно продавать. Разумеется, при условии их успешной игры на финальном турнире и наличии достойных предложений.

Но можно и не продавать - если перед "Динамо" будет поставлена ​​задача что-то показать в ЛЧ. Но тогда уже надо еще и одного-двух игроков с серьезным потенциалом докупать..."

Победный гол - заслуга Жерсона Родригеса


Журналист ТРК "Киев" Руслан Свирин сравнил "Динамо" с командой Лобановского, которая побеждала в Кубке Кубков.

Кубок Украины в "Динамо"! Ребята сумели завершить сезон золотым дублем. Рад за каждого из них. Хорошее впечатление произвели Родригес и Бойко. Первый никогда не расстраивается. Иногда деревянный, но умеет сыграть нестандартно, и победный гол - его заслуга. А Дэн Бойко - мастер на последнем рубеже. Заслужил трофей по совокупности факторов. Поймал себя на мысли - которые молодые лица в этих игроков. Ну не были такими подопечные Лобановского в 1985-м (Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Олег Блохин), когда взяли Кубок СССР, после которого пришел триумф в Кубке Кубков. Среди этого состава в тот формат подпадают Беседин и вышеупомянутый Бойко, мне".

"Динамо" выиграло Кубок Украины тринадцатый раз в своей истории.

Судьбу поединка против "Зари" решил единственный забитый гол Виктора Цыганкова в овертайме.

В текущем сезоне "Динамо" выиграло все внутренние трофеи - Кубок, Суперкубок и чемпионат.

Автор: Сергей Тищенко
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