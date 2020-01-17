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пятница, 17 января 2020 20:11

Женская сборная Украины по футзалу забила шедевральный гол

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Женская сборная Украины по футзалу забила шедевральный гол
Женская сборная Украины по футзалу провела фантастическую комбинацию в матче против сборной Финляндии. Фото: из открытых источников

Женская сборная Украины по футзалу забила фантастический гол в ворота Финляндии на турнире во Львове.

Сборная по футзалу принимает участие в турнире "Lviv Freedom Cup-2020". В престижном соревновании, кроме украинок, принимают участие еще пять сборных - Венгрия, Италия, Словакия, Финляндия и Чехия.

Наши девушки, которые при жеребьевке попали в группу А, успешно прошли своих соперников: в первом матче была разгромлена сборной Венгрии (5: 1), а затем пострадал и Финляндия (5: 2).

Особенно красивым получился мяч в ворота Финляндии. В комбинации Украинская дважды сыграли пятой.

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Сборная Украины стала первым финалистом "Lviv Freedom Cup-2020". Ее соперник определится по итогам матча между сборными Чехии и Италии.

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