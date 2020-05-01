Женская сборная Украины по биатлону получила тренера

Словацкий специалист Юрай Санитра официально возглавил женскую сборную Украины по биатлону.
Санитра будет совмещать должности наставника мужской и женской сборных Украины, сообщает xsport.ua
Ассистентами Санитры в мужской команде станут Алексей Кравченко и Роман Прима, ранее работавший с командой Б.
В женской сборной помогать Санитре будут Игорь Ященко и Александр Биланенко.
Тренером мужской команды Б станет Николай Зоц, а женской - Илья Лопухов.
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В основной состав мужской сборной войдут 7 биатлонистов, а в женскую - только 5 спортсменок. С мужской сборной Украины Санитра работает с 2016 года.
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