Жена звездного форварда ПСЖ прижалась обнаженным телом к лошади

Жена звездного форварда ПСЖ Мауро Икарди аргентинская модель Ванда Нара засветилась обнаженной.
Для очередной фотосессии Нара выбрала благородного коня и котором снялась полностью без одежды. В сутки горячая фотография собрала 330 тысяч "предпочтений".
В текущем сезоне дела Икарди идут не лучшим образом. Он не имеет игровой практики в ПСЖ и подумывает над возвращения в Серию А.
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Икарди выступает за ПСЖ с лета 2019 года. За аргентинского нападающего парижане заплатили "Интера" 50 млн евро. В Италии Икарди был звездой Серии А.
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