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воскресенье, 04 июля 2021 17:14

Жена Шевченко отреагировала на поражение сборной Украины

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Жена Шевченко отреагировала на поражение сборной Украины
Пазик прокомментировала поражение украинской сборной. Фото: instagram.com/kristenpazik

Кристен Пазик, жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, отреагировала на поражение сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020.

На своей странице в Instagram Пазик отметила, что гордится тем, что показала украинская команда.

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"Этот вечер был для меня трудным. Я даже не могла смотреть игру, настолько нервничала. Проживание в Англии и мой паспорт Великобритании делали это еще труднее.

Но я очень горжусь тем, что молодая украинская команда показала. Спасибо всем за поддержку на протяжении всего пути. Идем к следующей цели. Мои поздравления Англии", - написала Кристен.

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Публикация от Kristen (@kristenpazik1)

Сборная Украины проиграла матч 1/4 финала чемпионата Европы команде Англии - 0: 4. Дважды отличился Кейн и по одному разу Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

Сборная Англии выходит в полуфинал, где ее ждет сборная Дании. В другой паре сойдутся Италия с Испанией. Финал состоится 11 июля в Лондоне.

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Дата
04
июля

В истории Кубка мира случилось самое громкое поражение

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