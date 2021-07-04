Жена Шевченко отреагировала на поражение сборной Украины

Пазик прокомментировала поражение украинской сборной. Фото: instagram.com/kristenpazik

Кристен Пазик, жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, отреагировала на поражение сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020.

На своей странице в Instagram Пазик отметила, что гордится тем, что показала украинская команда.

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"Этот вечер был для меня трудным. Я даже не могла смотреть игру, настолько нервничала. Проживание в Англии и мой паспорт Великобритании делали это еще труднее.

Но я очень горжусь тем, что молодая украинская команда показала. Спасибо всем за поддержку на протяжении всего пути. Идем к следующей цели. Мои поздравления Англии", - написала Кристен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristen (@kristenpazik1)

Сборная Украины проиграла матч 1/4 финала чемпионата Европы команде Англии - 0: 4. Дважды отличился Кейн и по одному разу Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон. Сборная Англии выходит в полуфинал, где ее ждет сборная Дании. В другой паре сойдутся Италия с Испанией. Финал состоится 11 июля в Лондоне.