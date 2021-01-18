Жена Малиновского "наехала" на украинских комментаторов

Руслан и Роксана Малиновские. Фото: Инстаграм Роксаны Малиновской.

Жена хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана раскритиковала украинских комментаторов.

Малиновском досталось много критики после матча 18-го Серии А против "Дженоа".

"Какая же все-таки разница между российскими и украинскими комментаторами. Почему одни хвалят только своего футболиста и вообще никого не чувствуют, даже когда те ошибаются, а наш земляка только критикует.

"После ухода Руслана атака заиграла интереснее". Интересно, в каком месте? Уже какую игру складывается такое ощущение.

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Это касается и фанатов. Как следует поддерживать своих, еще поучиться надо. И это я не о всех, конечно. Но жаль, что при малейшем промахе наши фанаты готовы с грязью смешать. Наверное, не сработали ставки. Других причин не вижу.

Своих надо поддерживать и когда хорошо, и когда плохо, как отдельных игроков, так и сборную", - написала Малиновская в Instagram.

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года.