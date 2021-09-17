Зеленский дал Героя Украины Максиму Крипаку

Пловец Максим Крипак получил звание Героя Украины. Фото: Reuters

17 сентября украинский параолимпиец Максим Крипак получил звание Героя Украины.

Президент Владимир Зеленский наградил его во время встречи с параолимпийцами.

"Я не ожидал. Мне искренне приятно это получить и я буду гордо носить это звание", - сказал спортсмен.

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Он попросил Зеленского помочь в создании центра паралимпийской подготовки на подконтрольной Украине территории. Единственный такой центр расположен в оккупированной Россией Евпатории.

Украинский пловец 26-летний Максим Крипак из Харькова завоевал больше всего медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио. Он завоевал семь наград, пять из которых золотые и по одной серебряной и бронзовой. Впервые в истории летних Параолимпиад титулованным спортсменом стал украинец. Максим Крипак родился с врожденными нарушениями опорно-двигательного аппарата - проблемы с правой ногой. Несмотря на это, начинал соревноваться со здоровыми пловцами в школе олимпийского резерва.