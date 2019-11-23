"Жду Украину в четвертьфинале" – Маркевич

Глава комитета национальных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич поделился мыслями об игре нашей национальной команды.
Заслуженный тренер Украины ожидает от "сине-желтой" дружины на Евро-2020 высоких результатов, сообщает пресс служба УАФ.
"Молодцы! Так скажу о выступлении наших футболистов в отборочном турнире Евро-2020. Главная команда страны не только пробились в финальную часть континентального первенства, но сделала это с первого места своей группы. При этом подопечные Андрея Шевченко показали хороший футбол. Вот только мне кажется , что в сборной коротковата скамейка запасных. Хочется верить, что за полгода у нас еще появятся реальные кандидаты в национальную команду. На Евро-2020 жду нашу сборную как минимум в четвертьфинале. А там как карта ляжет", - сказал Маркевич.
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Жеребьевка финальной части чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.
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