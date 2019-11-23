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суббота, 23 ноября 2019 14:35

"Жду Украину в четвертьфинале" – Маркевич

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&quot;Жду Украину в четвертьфинале&quot; – Маркевич
маркевич мог возглавить сборную, если бы не кандидатура Андрея Шевченко

Глава комитета национальных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич поделился мыслями об игре нашей национальной команды.
Заслуженный тренер Украины ожидает от "сине-желтой" дружины на Евро-2020 высоких результатов, сообщает пресс служба УАФ.

"Молодцы! Так скажу о выступлении наших футболистов в отборочном турнире Евро-2020. Главная команда страны не только пробились в финальную часть континентального первенства, но сделала это с первого места своей группы. При этом подопечные Андрея Шевченко показали хороший футбол. Вот только мне кажется , что в сборной коротковата скамейка запасных. Хочется верить, что за полгода у нас еще появятся реальные кандидаты в национальную команду. На Евро-2020 жду нашу сборную как минимум в четвертьфинале. А там как карта ляжет", - сказал Маркевич.

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Жеребьевка финальной части чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.

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