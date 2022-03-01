"Ждем в ЕС" и "Оккупанты, идите нах*й". Легионеры "Динамо" поддержали Украину

Легионеры киевского "Динамо" через соцсети и СМИ обратились к Украине и украинскому народу и высказали слова поддержки.

"Украинцы! Украина! Мы вас ждем в ЕС. Верим в вас и вашу победу. Вы показали всему миру, что у правды и достоинства не может быть легкой дороги, но ваша сила и единство обязательно победят!" - написал Беньямин Вербич в Instagram, добавив хэштег "УкраїнаЦеЄвропа".

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"Сейчас все думают об Украине. Когда я встаю утром, я сразу беру свой телефон проверить новости. Это ужасная ситуация. И мы можем только надеяться, что она скоро закончится. Что-то действительно нужно делать. Никогда не думал, что переживу что-то подобное. Ужасно видеть, что там происходит.

Страшно думать, что я мог сейчас быть в Украине. Это странно говорить, но я очень рад, что меня там нет. Однако мне тоже и грустно, что меня нет, потому что там есть люди, которых я хорошо знаю и считаю родными. То, что происходит в Украине, - это чистое зло. Это негуманно. Этого не хотят даже россияне. Похоже, только один человек этого хочет", - сказал Миккель Дуэлунд Voetbal International.

"Я надеюсь, что скоро будет хорошо. Пусть будет мир! Вперед Украина, я с тобой, ты моя вторая родина", - написал Томаш Кендзёра в Instagram.

Отдельно поляк обратился к российскому футболисту Дмитрию Тарасову: "Надеюсь, что прочитаешь это сообщение. Все люди, которые поддерживают российских оккупантов в войне, идите вы все нах*й!".

Автор: instagram.com/tkedziora94

Вербич и Кендзёра выступают в "Динамо", а Дуэлунд на правах аренды играет в Нидерландах. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину.