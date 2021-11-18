Ждать игроков сборной Украины? Стало известно, кого Шевченко хочет подписать в "Дженоа"

Новый тренер "Дженоа" Андрей Шевченко определился с первым потенциальным новичком.

Команда украинского тренера хочет подписать полузащитника сборной Словакии и "Наполи" 26-летнего Станислава Лоботку, сообщает инсайдер Никола Скира.

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"Дженоа" хочет подписать игрока уже во время зимнего трансферного окна.

Лоботка действует на позиции опорного полузащитника. Нет стабильного места в составе "Наполи".

В составе сборной Словакии Лоботко провел 32 матча. В "Наполи" с 2020 года. Также выступал в Испании за "Сельту",

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Предыдущим местом работы наставника была сборная Украины.

21 ноября "Дженоа" будет принимать "Рому". Отчет об игре читайте на нашем сайте.