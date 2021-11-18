Ждать игроков сборной Украины? Стало известно, кого Шевченко хочет подписать в "Дженоа"

 
Ексклюзивы
1/5
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом: фоторепортаж
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом: фоторепортаж
Просмотров: 684
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 738
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 5580
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
9 Просмотров: 3771
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 792
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 693
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 10657
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3267
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 873
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Почему Украина победила Боснию
Почему Украина победила Боснию
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
Просмотров: 1035
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 693
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 999
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2529
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2021
Просмотров: 189
Темні часи
Вчора їхав у поїзді додому й згадав, дивлячись у темне вікно, яким було українське телебачення на початку 1990-х. Літо. Мені трохи більше 20 років. ...
четверг, 18 ноября 2021 21:05

Ждать игроков сборной Украины? Стало известно, кого Шевченко хочет подписать в "Дженоа"

  Комментировать
Ждать игроков сборной Украины? Стало известно, кого Шевченко хочет подписать в &quot;Дженоа&quot;
Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Новый тренер "Дженоа" Андрей Шевченко определился с первым потенциальным новичком.

Команда украинского тренера хочет подписать полузащитника сборной Словакии и "Наполи" 26-летнего Станислава Лоботку, сообщает инсайдер Никола Скира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патриотический поступок. Шевченко отказался подписывать российского неудачника

"Дженоа" хочет подписать игрока уже во время зимнего трансферного окна.

Лоботка действует на позиции опорного полузащитника. Нет стабильного места в составе "Наполи".

В составе сборной Словакии Лоботко провел 32 матча. В "Наполи" с 2020 года. Также выступал в Испании за "Сельту",
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Предыдущим местом работы наставника была сборная Украины.

21 ноября "Дженоа" будет принимать "Рому". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ждать игроков сборной Украины? Стало известно, кого Шевченко хочет подписать в "Дженоа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

В Киеве состоялась интронизация Патриарха, который 40 лет прожил в США

Объявили трехдневный траур: погибли шахтеры

Самое читаемое
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 16920
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 10657
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 8235
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 7785
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - &quot;слуга&quot;
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - "слуга" 1 Просмотров: 6660
Спорт
Должен спасти от вылета. Лунину нашли новый клуб в Испании
Должен спасти от вылета. Лунину нашли новый клуб в Испании Просмотров: 162
"Супряга рыдал по ночам, когда тренером "Динамо" был Хацкевич" - экс-девушка футболиста
"Супряга рыдал по ночам, когда тренером "Динамо" был Хацкевич" - экс-девушка футболиста Просмотров: 333
Зидан не хочет тренировать Роналду
Зидан не хочет тренировать Роналду Просмотров: 468
Патриотический поступок. Шевченко отказался подписывать российского неудачника
Патриотический поступок. Шевченко отказался подписывать российского неудачника Просмотров: 2043
Возвращение в "Динамо"? На Ярмоленко нашелся покупатель
Возвращение в "Динамо"? На Ярмоленко нашелся покупатель Просмотров: 945
Больше всего комментируют
18
Доллар дорожает второй день подряд
14
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
9
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
4
Планировали покушение на одного из министров
Голосов: 468
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть