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Завалили пьяного российского медведя – бельгийская пресса

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Завалили пьяного российского медведя – бельгийская пресса
Бельгия очень легко разобралась с Россией. Фото: Reuters

Бельгийская пресса прокомментировал стартовую победу своей сборной над Россией – 3:0. Некоторые издания откровенно издевались над соперником.

Издание Wallfot после матча хвалило Лукаку и отметило отсутствие разнообразия в игре сборной России.

"В начале встречи показалось, что соперник способен создать неприятности. Впрочем, команда Черчесова играла по одному и тому же сценарию: длинный заброс — Дзюба — скидка. А затем Семёнов глупейшим образом подарил мяч Лукаку в абсолютно безобидной ситуации. Ромелу вообще провёл великолепный матч и был хорош во всех аспектах. После того как мы забили второй мяч, стадион замолчал. Видимо, местные болельщики осознали всю сложность положения.

После перерыва соперник вышел с желанием сохранить лицо перед 26 тысячами болельщиков. Россия пыталась создать остроту у наших ворот, однако Дзюба не смог сотворить чудо, и его прикрыли защитники. Таким образом, русские оказались не в состоянии показать что-то стоящее. На последних минутах обошлось без стресса, а слабая Россия смирилась с результатом".

Издание HNL также отметило Лукаку и любопытным образом охарактеризовало победу своей команды.

"Лукаку. Ромелу Лукаку. Этот парень испортил России праздник. Фантастическая игра нападающего и центральных защитников. Завалили пьяного русского медведя".

Слабая Россия смирилась с результатом

Nieuwsblad после разгрома рассказала о миссии Лукаку и ошибке Семёнова:

"Лукаку вышел на поле с определённой миссией. Он хотел сыграть ради одноклубника Эриксена, который несколькими часами ранее находился на грани смерти. Свист российской публики только раззадорил его. Семёнов допустил ужасную ошибку, которой воспользовался фактурный форвард. Ромелу был в офсайде, однако мяч прилетел к нему от защитника сборной России. Наши футболисты грамотно опекали Дзюбу, не дав ему толком развернуться. Любопытно, что Лукаку сделал дубль, а свои первые мячи за сборную он забил как раз в ворота России".

Voetbalkrant подчеркнул, что бронзовый призёр ЧМ-2018 одержал победу, не приложив больших усилий.

"Бельгия, не особо напрягаясь, сделала то, что и должна была сделать. Мы можем обойтись без Азара и Де Брёйне, потому что у нас есть Лукаку. В матче с Россией он был просто вездесущ. Какой же у нас крутой нападающий! Россия не хотела участвовать в игре и ждала ошибки бельгийцев, которой так и не произошло".

Основным действующим лицом статей на Sport/Footmagazine был, конечно, Лукаку.

"Доминирующее выступление Бельгии. Лукаку посвятил гол Эриксену и вышел на первое место в списке бомбардиров Евро. Уверенная победа над Россией".

Несколько бельгийских сайтов опубликовали новости с заголовками вроде "Бельгия обыграла слабую Россию". Естественно, их нисколько не удивил итоговый результат. Основный посыл — мы сделали то, что и должны были.

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Сегодня на Евро состоятся три матча. Украина в 22-00 сыграет против сиамского близнеца Бельгии - сборной Нидерландов. Тренер соперника уверен в своей победе.

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