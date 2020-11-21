Заштатный румынский футболист забил гол года ударом скорпиона

Гол из третьей лиги может стать голом года. Фото stiintamiroslava.ro

В матче девятого тура третьей лиги Румынии "Штиинца Мирослава" — "Паскани" (4:0) один из футболистов забил красивый гол ударом скорпиона. Этот гол стал для его команды победным.

Игроки неплохо разыграли мяч и довели его до левого фланга. Приблизившись к штрафной, футболист навесил в центр, и игрок команды "Штиинца Мирослава" блестящим ударом отправил мяч в сетку, тем самым установив итоговый счёт встречи.

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Удар скорпиона — футбольный финт, когда игрок бьет пяткой в прыжке. Название получил за схожесть с атакой скорпиона, поражающего жертву. Автором и первым исполнителем этого футбольного приёма считается колумбийский вратарь Рене Игита.