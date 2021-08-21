Защитника турецкого клуба наказали за драку из партнером

Маркан пропустит лето и половину осени. Фото: "Галатасарай"

Защитник "Галатасарая" Маркан получил 8-матчевую дисквалификацию по итогам встречи чемпионата Турции с "Гиресунспором" (2:0), сообщает федерация футбола страны.

Напомним, на 63-й минуте бразильский защитник гостей Маркан вступил в перепалку со своим одноклубником, турецким полузащитником Керемом Актюркоглу, нанеся ему два удара по лицу. Арбитр встречи воспользовался VAR и рассмотрел этот инцидент, после чего показал бразильцу прямую красную карточку, тем самым уровняв составы команд.

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В прошлом сезоне "Галатасарай" занял второе место в чемпионате Турции, набрав 84 очка в 40 турах и уступив чемпиону – "Бешикташу" – лишь по дополнительным показателям. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов турецкий клуб по итогам двух встреч уступил нидерландскому ПСВ (общий счёт — 2:7).