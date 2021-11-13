Защитника "Шахтера" хотят заиграть за сборную России

Марк Мампаси был капитаном сборной Украины для 17-летних. Фото: LFF.LV

Московский "Локомотив" будет пытаться оформить российское гражданство защитнику "Шахтера" Марку Мампаси, чтобы он не считался легионером в РПЛ и имел возможность играть за национальную сборную России. Российский клуб уже договорился о трансфере игрока. Называют сумму в € 4 млн.

При оформлении российского паспорта "Локомотив" хочет воспользоваться тем фактом, что 18-летний украинец родился в Донецке и играет за "Шахтёр". Жители оккупированного Россией Донецка имеют право на упрощённое получение российского гражданства. Об этом сообщает "Чемпионат".

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Контракт Мампаси с "Шахтёром" рассчитан до 2022 года. Сейчас футболист на правах аренды выступает в "Мариуполе". В нынешнем сезоне Мампаси провёл 12 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил пять жёлтых карточек.