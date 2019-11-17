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воскресенье, 17 ноября 2019 15:50

Защитник сборной Бельгии играл против России в чужой футболке

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Защитник сборной Бельгии играл против России в чужой футболке
Боята одел чужую футболку в перерыве. Фото: из открытых источников

Защитник сборной Бельгии и "Герты" Дедрик Боята вышел на второй тайм игры с Россией в отборе на Евро-2020 в футболке форварда Миши Батшуайи

Игрок провел 11 минут на поле с неправильным номером и фамилией, после чего все же на ошибку обратили внимание и 28-летний игрок надел свою футболку, сообщает "спортарена"

"Счастливый исполнить детскую мечту этого парня", - пошутил над ситуацией в своем инстаграме Батшуайи.

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Бельгия досрочно квалифицировалась на Евро-2020, а в заключительной игре отбора 19 ноября сыграет против Кипра. В рамках 7 тура отбора к Евро бельгийцы победили россиян 4: 1

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