Защитник "Шахтера" вызвали в сборную Бразилии

Додо стал основным правым защитником "горняков". Фото: ФК "Шахтер"

Правый защитник "Шахтера" Додо получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии (Ю-23)

20-летний Додо в нынешнем сезоне смог выиграть конкуренцию у Сергея Болбата и стать основным правым защитником донецкой команды.

Олимпийская сборная Бразилии примет участие в международном турнире в Испании. 14 ноября "селесао" встретятся со сборной США, а в противостоянии Аргентины и Чили определится их второй соперник.

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Додо перебрался в Украину в 2017 году, но не смог закрепиться в составе при работе Паулу Фонсеки в "Шахтере". Провел сезон в аренде в "Витории" Гимараеш, где играл под руководством Луиша Каштру.