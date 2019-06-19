Защитник "Шахтера" перешел в московское "Динамо"

Ордец пропустил прошлый сезон из-за травмы

Украинский защитник Иван Ордец подписал трехлетний контракт с московским "Динамо". 26-летний игрок покинул донецкий "Шахтер" в статусе свободного агента.



Ордец является воспитанником "Шахтера". В 2009 году он начал выступать за молодежную команду "горняков". В составе сборной Украины Иван провел 12 матчей. В его активе 1 гол. В сезоне-2018/19 Ордец из-за травмы принял участие только в 2 встречах украинской Премьер-лиги. Об этом пишет sport.ua



"Динамо" завершило прошлый сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 30 матчах столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зозуля выбирает между "Альбасете" и "Динамо"





Зимой 2019 украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в российский "Зенит" за € 10 млн. Кроме того, недавно "Шахтер" объявил о переходе в "Рубин" защитника Олега Данченко.