Защитник "Шахтера" объявил об отношениях с бывшей девушкой форварда "Динамо"

Защитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Валерий Бондарь начал отношения с Дарьей Савиной.
Футболист "горняков" опубликовал соответствующее фото в Instagram. Аналогично поступила и Савина.
Всего несколько месяцев назад Дарья объявила о разрыве с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой. Пара рассталась после нескольких лет отношений.
Бондарь и Супряга вместе выступали на молодежном Кубке мира в Польше летом 2019 года, а сейчас являются игроками молодежной сборной Украины.
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Владислав Супряга перешел в "Динамо" летом 2018 года. До этого защищал цвета "Днепра-1".
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