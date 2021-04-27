Защитник "Шахтера" не сыграет на Евро

Валерий Бонадар пропустит три месяца. Фото: ФК "Шахтер"

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" 22-летний Валерий Бондарь получил тяжелую травму и пропустит Евро-2020/21.

В матче против "Александрии" Бондаря заменили в середине первого тайма из-за травмы. Обследование показало, что у защитника разрыв боковой связки, сообщает официальный сайт "горняков".

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По прогнозам врачей Бондарь пропустит три месяца и не сможет попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020/21.

Андрей Шевченко стабильно вызывает Валерия в сборную Украины. Но в активе футболиста только один матч за национальную команду в игре Лиги наций против Германии.

Валерий Бондарь выступает за первую команду "Шахтера" с 2019 года. В его активе 18 матчей и один гол в составе "горняков". В 2019 году Бондарь выиграл молодежный Кубок мира в Польше, где был капитаном и одним из лидеров команды Александра Петракова.