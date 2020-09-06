Защитник "Динамо" травмировался и выбыл на шесть месяцев

Никита Бурда травмировался третий раз подряд. Фото ФК "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда получил тяжелую травму в контрольной встрече с "Колосом", передает сайт "бело-синих".

Событие произошло на 35-й минуте контрольного матча с "Колосом", который состоялся на новом стадионе в Коваливке. Никита не смог встать на ноги, покинуть поле ему помогли партнеры по команде.

По возвращении в Киев и оперативного обследования повреждения главный врач первой команды Андрей Шморгун сообщил клубному сайту неутешительный диагноз: разрыв ахиллова сухожилия.

Футболисту понадобится оперативное вмешательство. Предварительный срок восстановления после такой травмы составляет шесть месяцев.

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В прошлом сезоне Бурда сыграл 12 матчей за "Динамо" и забил один мяч.