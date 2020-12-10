Защитник "Динамо" попал в символическую сборную Лиги чемпионов

По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в символическую сборную недели УЕФА попал защитник "Динамо" Киев Денис Попов.

Украинский защитник набрал 14 баллов - это 3-й результат среди всех игроков, сообщает официальный Twitter УЕФА.

Больше только у Неймара с ПСЖ - 18 и Никласа Зюле из "Баварии" - 16.

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В матче 6-го тура против "Ференцвароша" Денис Попов забил гол и помог "Динамо" победить 1:0, что позволило киевлянам выйти в Лигу Европы.