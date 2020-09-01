Защитник "Динамо" покинул расположение сборной Украины

Александр Сирота не сможет дебютировать за национальную команду. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник киевского "Динамо" 20-летний Александр Сирота покинул раздражение национальной сборной Украины по футболу.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил, что защитник принести больше пользы в составе молодежной оружия, сообщает УАФ.

Сирота получил дебютный вызов в национальную команду. В течение недели был в расположении национальной сборной, но не будет принимать участия в подготовке к стартовым матчам Лиги Наций.

В конце прошлого сезона Сирота дебютировал за первую команду "Динамо". С приходом на тренерскую должность Мирчи Луческу отыграл два стартовых матча киевлян в новом сезоне.

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3 сентября на "Арене Львов" сборная Украины будет принимать Швейцарию. Начало игры - в 21.45.