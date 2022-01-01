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суббота, 01 января 2022 12:47

Защитник "Динамо" переходит в английский "Эвертон"

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Защитник &quot;Динамо&quot; переходит в английский &quot;Эвертон&quot;
Левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко переходит в английский клуб. Фото: football.ua

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко переходит в английский "Эвертон".

Об этом сообщила пресс-служба ФК "Динамо".

Виталий родился в Черкассах, сначала тренировался в ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского. За "Динамо" U19 дебютировал еще до выпуска из Академии - 29 мая 2016, в день своего 17-летия, в поединке с "Ильичевцем". А 20 августа 2017-го, провел уже первый матч в основном составе "бело-синих", выйдя на замену на 7-й минуте домашнего матча с каменской "Сталью".

Через четыре года, проведенные в основном составе "Динамо", Виталий стал незаменимым исполнителем на левом фланге обороны, при необходимости закрывая и позицию центрального защитника. В общей сложности во всех турнирах Миколенко провел за "Динамо" 132 матча, в которых забил 7 мячей.

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За это время футболист стал чемпионом Украины 2021-го, дважды обладателем Кубка – 2020-го и 2021-го и трижды Суперкубка – 2018-го, 2019-го и 2020-го страны. Дважды, в 2019 и 2020, защитник становился обладателем индивидуальной премии "Золотой талант Украины".

"ФК "Динамо" благодарит Виталия за годы, проведенные в составе "бело-синих", и желает воспитаннику клуба успехов в дальнейшей карьере в английской премьер-лиге", - говорится в сообщении.

Контракт Миколенко с "Эвертоном" рассчитан на следующие пять сезонов – до конца 2025-2026. Финансовые детали трансфера клубу не сообщил. По данным The Guardian, за переход украинца "Эвертон" заплатит около 20 миллиона евро.

Пражская "Славия" объявила о трансфере украинского защитника Тараса Качарабы. Игрок подписал контракт сроком на три года – до декабря 2024 года.

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