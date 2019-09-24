Защитник "Динамо" может пропустить 7-8 месяцев из-за травмы

Никита Бурда получил серьезную травму в Полтаве

Защитник "Динамо" Никита Бурда рискует пропустить более полугода из-за разрыва крестообразной связки колена. Об этом сообщает Telegram-канал "Записки "динамовца".

"По нашей информации, у Бурды "кресты", ориентировочно, мы сможем увидеть нашего защитника в апреле/мае. Пожелаем Никите здоровья и терпения, вернутся на поле ещё сильнее! Скорейшего выздоровления, мы тебя ждём!" — говорится в сообщении.

Напомним, Никита Бурда получил травму в матче 8-го тура чемпионата Украины против "Ворсклы". В начале 2-го тайма неудачно пошел в единоборство, после чего не смог согнуть ногу.

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В этом сезоне Никита Бурда провел в составе "Динамо" 7 матчей, в которых не отметился результативными действиями.